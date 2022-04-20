«Последует обвал»: экономист спрогнозировал падение цен на ряд продуктов в России

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

С учетом снижения курса иностранных валют и укрепления российского рубля в магазинах страны цены на продукты начали снова снижаться. «Вечерняя Москва» решила узнать, цены на какие товары снизились и продолжится ли их дальнейшее падение.

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, учитывая хорошие прогнозы по урожаю, которые ожидаются в этом году, а также кредитные предложения со льготами для аграрного сектора, велика вероятность того, что стоимость хлеба и изделий, изготовленных с применением пшеницы и муки, тоже стабилизируется:

— Кроме того, сюда подключится сезонное снижение цен на ряд категорий, которые производятся в нашей стране. Сегодня мы уже видим, что цены на хлеб, муку и «кондитерку» уменьшились. Теперь последует ценовой обвал на сезонные продукты, которые Россия выращивает без иностранных влияний. Это овощи и фрукты.

По словам эксперта, также ожидается приостановка темпов роста цен на другие виды продовольствия.

Однако, по словам Холода, импортные товары, которые до сих пор, несмотря на логистические сложности, продолжают поступать на российский рынок, сохранят высокую стоимость:

— Это и техника, и комплектующие для всевозможных устройств или машин. Касается высокая стоимость и различных деталей, которых не достать в РФ и местом производства которых является Европа или США.

Холод подчеркнул, что санкции и неустойчивость на валютном рынке все равно будут заставлять цены в продовольственном и непродовольственном секторах колебаться:

— Несмотря на стабилизацию на валютном рынке, сейчас ситуация все равно остается непредсказуемой. И после укрепления рубля может последовать новый обвал курса отечественной валюты, который очень влияет на цены в магазинах.

В заключение спикер добавил, что, даже если цены повторно начнут расти на продукты питания, это будет происходить плавно и «без паники», так как применяется методика сдерживания цен.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что розничный спрос в стране пришел в норму без использования ручного регулирования рынка.