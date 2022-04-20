Более 30 домов по реновации строят и проектируют на западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Западном административном округе Москвы строят и проектируют 34 дома по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в среду, 20 апреля.

Он добавил, что сейчас на стадии строительства находятся 16 зданий, а на этапе проектирования — 18. Загрутдинов отметил, что отделка новых квартир будет полностью соответствовать стандартам программы реновации жилья.

Первые этажи будут нежилые, в них разместят объекты социального назначения: кафе, магазины и салоны красоты. В подъездах на первом этаже разместят лифтовые холлы, вестибюли, комнаты дежурного, кладовые, почтовые ящики и технические помещения.

Всего в ЗАО в программу реновации вошли 559 домов. Их общая площадь составила 1,7 миллиона квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого глава Комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко сообщил, что на востоке столицы построят три корпуса по реновации. Объекты возведут в районе Измайлово на Сиреневом бульваре.