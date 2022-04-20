Собянин назначил Манжулу главой управы Нижегородского района

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового главу управы Нижегородского района столицы, им стал Антон Манжула. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 20 апреля.

— Назначить Манжулу Антона Николаевича на должность главы управы Нижегородского района города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт Манжулы не должен превышать предельный срок замещения вышеупомянутой должности, нежели тот, что установлен законом, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля Собянин назначил на должность заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Максима Куракина. Контракт с Куракиным заключен на один год. Однако его действие не может превышать срок полномочий мэра Москвы. Соответствующее распоряжение Сергей Собянин также подписал 13 апреля.