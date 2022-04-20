«Зенит» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России по футболу

Фото: Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» завершил борьбу за Кубок России по футболу, уступив в серии пенальти владикавказской «Алании» в матче 1/4 финала.

Встреча прошла в Грозном в среду, 20 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Счет открыл Батраз Гурциев на 55-й минуте, но Дуглас Сантос (71-я) и Иван Сергеев (82-я) вывели «Зенит» вперед. Однако хозяева все же сумели отыграться на 92-й минуте после точного удара со штрафного в исполнении Николая Гиоргобиани. В серии послематчевых пенальти «Алания» одержала победу со счетом 6:5.

10 апреля столичный клуб «Локомотив» уступил команде «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан.

Встреча проходила в Ростове-на-Дону. В составе хозяев голы забили Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43), Дмитрий Полоз (61) и Николай Комличенко (70, с пенальти). У москвичей 11-метровый удар реализовал Вильсон Изидор (81-я минута).

По итогам встречи «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Ростов» выбился на десятую строчку, набрав 28 очков.