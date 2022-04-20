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Ягудин иронично высказался о мечте Трусовой выучить пятерной прыжок

Лейла Алиева

Спорт
Ягудин иронично высказался о мечте Трусовой выучить пятерной прыжок
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская фигуристка Александра Трусова недавно заявила, что хочет выучить пятерной прыжок. В свою очередь олимпийский чемпион Алексей Ягудин решил высказаться по данному поводу.

— А нет случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, то тогда все нормально, — посмеялся спортсмен.

Кроме того, он вспомнил, как японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю собирался исполнить четверной аксель и покорить судей. При этом у того ничего не получилось на недавних соревнованиях, передает StarHit.

17 февраля Трусова заняла второе место на зимних Олимпийских играх в Пекине и стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Играх.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп, получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

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