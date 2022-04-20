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Четыре трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на востоке Москвы

Александр Афонин

Происшествия
Четыре трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Измайловский Вал Карта всех событий

На улице Измайловский вал в районе остановки «Метро Семеновская» задерживаются трамваи № 11, 34, 36 и 46. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Причиной задержки стало дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое произошло на путях. Ведомство отметило, что маршруты были временно изменены.

Жителей столицы призвали быть внимательнее и следить за объявлениями водителей, передает Дептранс. Спустя 15 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

До этого стало известно, что трамвайные маршруты №2, 13 и 36 задерживались на Открытом шоссе. Причиной стала авария двух автомобилей на путях. Позже в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что движение было восстановлено.

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