Более 30 артистам с Украины запретили въезд в Россию на 50 лет

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Телеведущий Дмитрий Комаров и исполнитель Монатик не смогут приехать в Россию из-за запрета в течение ближайших 50 лет. Об этом сообщает газета «Известия» в среду, 20 апреля.

Среди других фигурантов списка значатся Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), а также музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских. Помимо этого, стоп-лист пополнили Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), говорится в сообщении.

Также ранее стало известно, что въезд в Россию также закрыт для бывшего телеведущего и видеоблогера Антона Птушкина, который тоже принимал участие в проекте «Орел и решка».

По данным СМИ, запрет может быть связан с тем, что блогер активно критиковал спецоперацию на Украине и выкладывал соответствующие видео в своих социальных сетях. Срок запрета истечет, когда Птушкину будет почти 88 лет, ему запретили въезжать на территорию России до 2072 года.