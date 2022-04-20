«Помыли бревна»: Московский зоопарк подготовил территорию горилл к весне

Фото: Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Специалисты Московского зоопарка подготовили территорию горилл к весне. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 20 апреля.

— Помыли все бревна и скальные уступы. Проверили воздушные дорожки. Убрали мусор: в основном кору и перья птиц, — говорится в сообщении.

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При этом гориллам предложили лакомство из зелени и семечек, а на угощение тут же слетелись голуби. Если на мясо для медведей слетаются вороны, то на семечки и зелень — голуби, уточняют в зоопарке.

В Московском зоопарке впервые за десять лет принесли птенцов редкие длиннохвостые неясыти. Там отдельно подчеркнули, что птенцы стали дополнением к резервной популяции редкого вида в неволе. Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки, где создадут уже свои семьи и сами обзаведутся потомством.

Также стало известно, что в Московском зоопарке в павильоне «Фауна России» после зимней спячки проснулись белогрудые ежи. Уточняется, что на данном этапе специалисты кормят проснувшихся зверей и следят за их состоянием.