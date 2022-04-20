Психолог рассказала о губительных последствиях стресса для организма

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Психолог Ольга Батуева рассказала, как стресс может существенно навредить организму.

— Адреналинщикам нужно какое-то действие: спорт, например, или ходьба, или еще что-то. Те, кто кортизольщики, здесь нужно переживать как раз, давать себя возможность, чтобы психика к этому адаптировалась и при этом не замереть. То есть что-то делать, какие-то очень простые действия делать, очень простые, не нарушая своего ритма жизни, — отметила Батуева.

По ее словам, у человека существуют адреналиновая и кортизоловая реакция на какие-то внешние раздражители, и предугадать, как организм отреагирует на стресс, может только сам человек. Если страх перерастает в навязчивую тревожность, то необходимо обратиться к специалисту, передает телеканал «360».

До этого психолог и специалист в сфере расстройств пищевого поведения Кэролин Росс перечислила способы перестать заедать стресс. Росс назвала методы, помогающие снять напряжение без еды. Для этого подойдут медитация и расслабление, которые позволяют снизить уровень гормонов стресса. Также важно регулярно делать физические упражнения и соблюдать режим сна.