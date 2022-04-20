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Ряд маршрутов и остановок транспорта поменяют в Москве в ночное время

Александр Афонин

Город
Ряд маршрутов и остановок транспорта поменяют в Москве в ночное время
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

Из-за прохождения техники для военного парада с ночи 20–21 апреля до ночи 21–22 апреля поменяется режим работы маршрутов и остановок наземного транспорта в разных частях Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 20 апреля.

Так, в ночь на 21 апреля автобусы н5 будут курсировать между Каширским шоссе и станцией метро «Кузьминки». Днем перестанет работать остановка «Силикатный завод» для автобусов № 27, 48, 294, 322 и с344.

В этот же день с 22:00 автобусы Б будут ходить между станциями метро «Смоленская», «Павелецкая» и «Таганская». При этом 21 апреля в период с 23:00 по 01:00 22 апреля автобусы и электробусы е70, е80, м2, м3, м3к, м7, м9, м32, м35, м40, м79, т18, т27, т38, т53, т54, т63, 40, 48, 51, 69, 116, 239, 322, 379, 447, 766, с344, с369, с511, с543 и с633 будут задерживаться, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что на ряде улиц столицы ограничат движение. Это связано с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В период с 23:00 20 апреля до 02:00 21 апреля перекроют движение на следующих участках: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1, до МКАД, а также от Волгоградского проспекта от МКАД до ТТК.

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