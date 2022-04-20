Колокольцев встретился с врио председателя совета ветеранов ОВД Овчинниковым

Фото: Пресс-центр МВД России

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с временно исполняющим обязанности председателя Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 20 апреля.

— Министр подчеркнул, что ветераны вносят неоценимый вклад в деятельность органов внутренних дел, передают свой многолетний опыт молодым специалистам, оказывают помощь в профилактической и воспитательной работе с молодежью, — отметила правоохранитель.

По ее словам, во время встречи они обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации. В том числе Колокольцев и Овчинников затронули вопросы оказания помощи пенсионерам МВД и членам их семей, а также семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, передает МВД Медиа.

До этого Совет Федерации одобрил закон, согласно которому всех участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Законом предусматривается, что статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставляться военным и сотрудникам других силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи во время спецоперации. Согласно документу, ветеранам также будут оказывать меры поддержки за выполнение воинского долга.