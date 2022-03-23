Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому всех участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий. Об этом стало известно в среду, 23 марта.
Законом предусматривается, что статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставляться военным и сотрудникам других силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи во время спецоперации.
Согласно документу, ветеранам также будут оказывать меры поддержки за выполнение воинского долга.
В пакет таких мер войдут денежные выплаты и льготы в сфере ЖКХ. Поддержка также будет распространяться на родственников участников спецоперации, передает ТАСС.
14 марта российским военным, которые отличились во время российской спецоперации на Украине, вручили госнаграды. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Церемония состоялась в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского в Московской области. Награды военнослужащим вручал заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Геннадий Жидко. Один из военных получил орден Мужества, десять человек удостоились медали «За отвагу».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.