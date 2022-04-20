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Более 39 тысяч ям на дорогах Подмосковья устранили с начала апреля

Александр Афонин

Общество
Более 39 тысяч ям на дорогах Подмосковья устранили с начала апреля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Московской области продолжается ремонт ям на дорогах после зимы. Об этом сообщила в среду, 20 апреля, пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

— Основной объем работ по ямочному ремонту приходится на апрель-май после того, как тает снег, и температура переходит через ноль градусов. Сейчас дорожные службы усиленно работают, чтобы к 1 мая привести дороги в норматив, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю устранили около 18 тысяч ям. Это более 46 процентов от общего объема работ.

За все время на муниципальных дорогах залатали порядка 21 тысячи ям, а на региональных — более 17,7 тысячи. Работы продолжаются в 53 муниципальных округах, передает портал «Подмосковье сегодня».

16 апреля жителям Подмосковья рассказали, какие общественные пространства благоустроят в этом году. В сквере «Черемушки» оборудуют зоны отдыха, детские и спортивные площадки. На территории будут установлены теневые навесы с гамаками и качелями, а также зона тихого отдыха с шахматными столами.

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