Более 400 человек получили звание «Почетный донор Москвы» в 2021 году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В 2021 году звание «Почетный донор Москвы» получили 427 горожан. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Каждый год увеличивается количество москвичей, которые получают звание «Почетный донор Москвы». В 2021 году его удостоились 427 горожан — на 78 человек больше, чем в 2020 году. Москвичи осознают важность донорства и приходят на процедуру регулярно, — говорится в сообщении.

Чтобы получить звание, необходимо сдать цельную кровь в медицинских организациях, подведомственных столичному департаменту здравоохранения, 20 и более раз. Отличившиеся доноры получат удостоверение, нагрудный знак и социальную поддержку.

Среди льгот доноров — бесплатный проезд на транспорте Москвы, скидка в 50 процентов на оплату коммунальных услуг и многое другое. Сдать кровь можно во всех организациях службы крови столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 апреля празднуется Национальный день донора крови. В этот день мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником.