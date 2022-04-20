Собянин поздравил москвичей с Национальным днем донора крови

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 20 апреля, в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Национальным днем донора крови.

— Сегодня в России Национальный день донора. Спасибо всем, кто помогает спасать жизни, — написал глава города.

При этом он отметил рост числа доноров в Москве. По его словам, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 105 тысяч человек, из них больше 44 тысяч стали донорами впервые.

Мэр также рассказал о развитии столичной службы крови. В частности, в конце 2021 года в Морозовской больнице заработал первый в стране Центр детской трансфузиологии, напомнил Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, главный внештатный специалист-трансфузиолог столичного департамента здравоохранения Андрей Буланов, а также почетный донор Москвы и России Валерий Шукшин решили развенчать мифы, связанные со сдачей крови. Эксперты отметили, что технически стать донором не очень сложно, однако человек должен подходить по ряду параметров.

Также стало известно, что в любом центре госуслуг «Мои документы» граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, могут оформить ежегодную денежную выплату.