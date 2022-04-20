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RTVI подал иск к Первому каналу на 60 миллионов рублей

Евгений Белоусов

Происшествия
RTVI подал иск к Первому каналу на 60 миллионов рублей
Фото: пресс-служба суда

Телеканал RTVI подал в Арбитражный суд Москвы иск к Первому каналу на 60,9 миллиона рублей из-за нелегального использования товарного знака «Док Ток». Об этом сообщила CEO группы компаний RTVI Ольга Пивень в среду, 20 апреля.

— Это давняя история: ответчик намеренно нарушает права истца более двух лет, и мы решили обратиться в суд за защитой своих прав. Тем более что ответчик проигнорировал досудебные претензии, — отметила она.

По ее словам, RTVI затребовал такую сумму из расчета 300 тысяч рублей за каждое видео, в котором был использован их товарный знак. В сумму также входит возмещение всех издержек по иску.

Также RTVI требует немедленно прекратить использование товарного знака «Док Ток» и уничтожить все экземпляры программ, в которых он был использован. Кроме того, в иске требуется удалить знак из оформления, анонсов и промороликов Первого канала, передает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре 2021 года певец Юрий Лоза прокомментировал решение Мосгорсуда обязать Первый канал выплатить ему миллион рублей за использование переработанной версии его песни «Плот» в шоу «Голос». Он уточнил, что «никто ничего не взыскал еще».

Собеседник «ВМ» отметил, что сам сообщит СМИ в социальных сетях о судебном решении. Мосгорсуд постановил взыскать с АО «Первый канал» один миллион рублей в пользу Лозы.

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