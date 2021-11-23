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Лоза прокомментировал взыскание с Первого канала миллиона рублей за кавер «Плота»

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Лоза прокомментировал взыскание с Первого канала миллиона рублей за кавер «Плота»
Фото: Youtube / Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза прокомментировал решение Мосгорсуда обязать Первый канал выплатить ему миллион рублей за использование переработанной версии его песни «Плот» в шоу «Голос».

— Послушайте, никто ничего не взыскал еще, — сказал музыкант в беседе с «Вечерней Москвой». — Мне бы сразу адвокат сообщил об этом. Всеми этими исками занимаются профессионалы. Если бы это произошло, я бы знал об этом первый. Я лично не вмешиваюсь в подробности и попросил своего адвоката, чтобы он меня оповестил, когда придет ответ. Пока ответа нет.

Собеседник «ВМ» отметил, что сам сообщит СМИ в своих социальных сетях о судебном решении.

Мосгорсуд постановил взыскать с АО «Первый канал» один миллион рублей в пользу певца Юрия Лозы. Об этом во вторник, 23 ноября, «ВМ» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил требования истца частично: взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части отказать, — сказал собеседник «ВМ».

В мае этого года Юрий Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь шла о композиции «Плот». Также сообщалось, что певец требовал взыскать с телеканала компенсацию: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.

Кроме того, представители Лозы требовали взыскать с АО «Первый канал» судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 28 500 рублей и на оплату нотариальных действий по обеспечению доказательств для судебного разбирательства в размере 44 800 рублей.

В начале сентября представители музыканта отозвали иск о взыскании компенсации за моральный вред. Однако все остальные ранее заявленные требования были сохранены.

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