Юрий Лоза отсудил у Первого канала один миллион рублей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мосгорсуд постановил взыскать с АО «Первый канал» один миллион рублей в пользу певца Юрия Лозы. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части отказать, — заключил собеседник «ВМ».

В мае этого года Юрий Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь шла о композиции «Плот». Певец требовал взыскать с телеканала компенсацию: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.

В начале сентября представители музыканта отозвали иск о взыскании компенсации за моральный вред. Однако все остальные ранее заявленные требования были сохранены.