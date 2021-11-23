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Юрий Лоза отсудил у Первого канала один миллион рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Юрий Лоза отсудил у Первого канала один миллион рублей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мосгорсуд постановил взыскать с АО «Первый канал» один миллион рублей в пользу певца Юрия Лозы. Об этом во вторник, 23 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части отказать, — заключил собеседник «ВМ».

В мае этого года Юрий Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь шла о композиции «Плот». Певец требовал взыскать с телеканала компенсацию: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.

В начале сентября представители музыканта отозвали иск о взыскании компенсации за моральный вред. Однако все остальные ранее заявленные требования были сохранены.

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