Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в марте выросло на 19 процентов

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Порядка 18,2 тысячи сделок на вторичном рынке жилья в столичном регионе зарегистрировано в марте нынешнего года. Это на 36 процентов больше показателей февраля и на 19 процентов больше, чем в марте прошлого года, сообщает пресс-служба московского управления Росреестра.

По данным ведомства, только в декабре прошлого года было зафиксировано больше сделок со вторичным жильем в столице. Еженедельно Росреестр оформлял в среднем по 3,5 тысячи договоров купли-продажи недвижимости, заявил глава столичного управления ведомства Игорь Майданов.

В целом за первый квартал нынешнего года в Москве зарегистрировано более 40 тысяч переходов прав на вторичном рынке жилья. Этот показатель на 17 процентов выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Итоговый результат первых трех месяцев также установил рекорд за все время ведения статистики подобного рода, подчеркнул Майданов.

Днем ранее, 19 апреля, стало известно, что управление Росреестра по Москве в марте 2022 года зарегистрировало 61 319 онлайн-заявлений, что на 24,6 процента больше, чем в предыдущем месяце.