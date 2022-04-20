Мосжилинспекция помогла двум москвичам нормализовать температуру воды в квартирах

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Мосжилинспекция помогла жителям двух домов в южной части российской столицы нормализовать температуру горячей воды в квартирах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-релизе указано, что житель одного из многоквартирных домов по улице Мусы Джалиля пожаловался на предоставление ему некачественной коммунальной услуги.

Прибывшие по адресу жилищные инспекторы проверили данные по факту его заявления. Температура воды в точке водозабора в квартире мужчины составила лишь 44 градуса при норме в 60-75 градусов.

После предупреждения от Мосжилинспекции управляющая компания, обслуживающая жилое здание, отрегулировала температуру горячей воды, которая была приведена в соответствие с нормативными показателями.

Аналогичная проблема затронула и жителя дома на Днепропетровской улице. Причиной снижения температуры горячего водоснабжения там стал ремонт в соседней квартире. Нарушение также было оперативно устранено после вмешательства Мосжилинспекции.

Минувшим утром стало известно, что столичный информационный сервис с графиком отключения горячей воды заработает после 20 апреля.