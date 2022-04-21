В Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя

Фото: shutterstock

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В день 80-летия с момента окончания битвы за Москву, 20 апреля, в столичном Музее Победы стартовала акция возложения цветов к скульптуре Солдата-Победителя. Порядка 100 ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и других вооруженных конфликтов, школьников и кадетов стали первыми участниками памятной акции, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

К гостям мероприятия с трибуны обратились ветераны ВОВ Мария Рохлина и Василий Пронин, а также замдиректора музея вице-адмирал Федор Смуглин, зампредседателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов.

В рамках церемонии Комитет по молодежной политике российской столицы передал музею комплект памятного нагрудного знака «80 лет Битвы за Москву». Эта награда войдет в фонды Музея Победы и будет использоваться на выставках.

— В 2021 году этот памятный знак был вручен 1081 ветерану — участникам битвы за Москву. В этом году мы развернули кампанию по вручению памятных знаков в более 650 учреждений образования города Москвы — в уголки боевой славы, в более 20 учреждений Департамента культуры Москвы и более 30 знаков вручили в учреждения Министерства культуры Московской области, — заявил Берлов.

Он подчеркнул, что передавать подобный памятный знак в Зале Славы Музея Победы особенно символично и гордо, поскольку эта награда посвящена мужеству и героизму отечественных воинов.

До 9 мая более 1000 человек возложат цветы к подножию скульптуры Солдата-Победителя. В акции поучаствуют столичные школьники, ветераны и студенты. Помимо церемонии возложения гости музея смогут увидеть свето-звуковую инсталляцию «Дорога к Победе».

Также в среду, 20 апреля, в Музее Победы объявили об открытии выставки «Обыкновенный нацизм».