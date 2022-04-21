Актрису Юлию Ауг убирают из спектаклей после резких высказываний о России

Актриса Юлия Ауг / Фото: Видеосервис START

Накануне стало известно, что российская актриса Юлия Ауг впервые за несколько месяцев выступит на сцене российского театра. Переехавшая в Эстонию артистка готовилась сыграть свою роль в пьесе «Сад» в «Электротеатре Станиславского».

Спектакль должен был состояться вечером в среду, 20 апреля, но был отменен по техническим причинам, пишет канал Mash в Telegram.

Ранее Ауг неоднократно выступала со скандальными заявлениями в адрес российских властей. Актриса Мария Шукшина на одной из страниц в соцсетях написала, что вне себя от того, что ее коллега зарабатывает деньги в России, пытаясь перебраться в Эстонию на постоянное место жительства.

При этом в прошлом Юлия Ауг много раз говорила, что получает небольшие деньги в эстонских театрах, тогда как в России ей платят гораздо больше.

В минувшую субботу, 16 апреля, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный обвинил актрису Чулпан Хаматову в лицемерии за ее заявления об отсутствии значимости звания «народный артист России» на фоне отъезда за границу.