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Запашный обвинил Хаматову в лицемерии

Егор Провоторов

Общество
Запашный обвинил Хаматову в лицемерии
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Долгие годы российская артистка Чулпан Хаматова обманывала своих соотечественников, считает директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Недавно перебравшаяся в Латвию Хаматова назвала звание народной артистки России «бредятиной» и «советским пережитком». Актриса заметила, что ей не нравилось, когда упоминали подобное звание по отношению к ней.

Запашный напомнил, что в Сети есть множество фото и видео, где артистка радостно стоит на приеме у президента России и благодарит его за высокие государственные награды.

— А сейчас вдруг заявляет, что все это никогда не доставляло ей удовольствия. Получается, что все эти годы Чулпан Хаматова обманывала своих соотечественников, — заметил он в интервью «Подмосковью сегодня».

Подобное поведение можно диагностировать у врачей, подчеркнул артист и заметил, что ему подобных людей «искренне жаль».

В конце марта появилась информация, что Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Вскоре эти данные подтвердила директор культурного учреждения Татьяна Баранова.

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