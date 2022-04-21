Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда закончится пандемия в России

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Говорить об окончании пандемии коронавируса России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Как это происходит с гриппом: обычно к середине мая мы уже прощаемся с ним, новые случаи не регистрируются. Это позволяет считать, что сезонный подъем заболеваемости гриппа закончился. Но с коронавирусом этого пока не произошло, — подчеркнул специалист.

Говорить об окончательном завершении пандемии на территории страны можно будет только когда уровень заболеваемости пройдет через нулевую отметку.

При этом если будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний, заметил Горелов.

Эксперт в интервью ТАСС подчеркнул, что пока о сезонности, как и о завершении пандемии говорить преждевременно. Многое, по мнению специалиста, зависит от того, как россияне будут вакцинироваться и соблюдать профилактические меры.

Во вторник, 19 апреля, Роспотребнадзор объявил, что более 95 процентов случаев коронавируса среди россиян в настоящее время приходят на штамм «омикрон».