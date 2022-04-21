Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда закончится пандемия в России

Егор Провоторов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Эксперт Роспотребнадзора рассказал, когда закончится пандемия в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Говорить об окончании пандемии коронавируса России можно будет только при отсутствии новых случаев заражения инфекцией в стране. Такое мнение высказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Как это происходит с гриппом: обычно к середине мая мы уже прощаемся с ним, новые случаи не регистрируются. Это позволяет считать, что сезонный подъем заболеваемости гриппа закончился. Но с коронавирусом этого пока не произошло, — подчеркнул специалист.

Говорить об окончательном завершении пандемии на территории страны можно будет только когда уровень заболеваемости пройдет через нулевую отметку.

При этом если будет регистрироваться периодичность заболевания COVID-19, можно будет переносить коронавирусную инфекцию в разряд сезонных заболеваний, заметил Горелов.

Эксперт в интервью ТАСС подчеркнул, что пока о сезонности, как и о завершении пандемии говорить преждевременно. Многое, по мнению специалиста, зависит от того, как россияне будут вакцинироваться и соблюдать профилактические меры.

Во вторник, 19 апреля, Роспотребнадзор объявил, что более 95 процентов случаев коронавируса среди россиян в настоящее время приходят на штамм «омикрон».

Читайте также:
Роспотребназор Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте