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Военная помощь Соединенных Штатов Украине негативно повлияла на дипломатические усилия по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь в интервью одному из китайских изданий.

В ходе предыдущих раундов переговорного процесса Киев фактически принял условия Москвы о невступлении в НАТО, подчеркнул китайский эксперт. Однако вскоре украинские власти отказались от своих слов, заведя диалог в тупик.

Главными причинами, по которой сложилась такая ситуация, по мнению Цзюня, являются иллюзии киевского режима относительно Запада, а также подталкивание украинских властей к продолжению боевых действий со стороны Вашингтона.

Автор материала подчеркнул, что реальные интересы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов состоят в том, что Киев обязан продолжать вести боевые действия против российской армии.

По словам Цзюня, глобальное распространение американских вооружений, а также обновление НАТО в скором времени приведут к новой гонке вооружений по всему миру, что будет влиять на спокойствие по всей планете, пишет РИА Новости.

В понедельник, 18 апреля, американский Госдепартамент пригрозил Пекину серьезными последствиями в случае оказания помощи Москве на Украине.