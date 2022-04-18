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Госдеп пригрозил КНР серьезными последствиями в случае помощи России

Евгений Белоусов

В мире
Госдеп пригрозил КНР серьезными последствиями в случае помощи России
Фото: shutterstock

Если Китай будет снабжать Россию оружием или поможет ей обойти санкции, то ему придется столкнуться с серьезными последствиями со стороны Америки и ее союзников. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 18 апреля.

— Мы продолжим отслеживать уровень поддержки Китаем России. Если Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции, то наступят серьезные последствия не только с нашей стороны, но также со стороны наших союзников и партнеров, — цитирует его ТАСС.

До этого китайские журналисты заявили, что весь мир будет расплачиваться за необдуманные санкции США, которые вводятся против России в рамках американской геополитической авантюры. В своей статье они подытожили, что обвинения Соединенных Штатов в адрес других государств являются попыткой переложить ответственность и «зловещим заговором», который помогает США скрыть их собственные неудачи.

Также в Китае заявили, что США играют «позорную роль» в урегулировании ситуации на Украине. Инициатором эскалации ситуации на Украине являются именно Соединенные Штаты, уверены китайские аналитики. К обострению конфликта привело неограниченное расширение НАТО на восток.

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