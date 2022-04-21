Reuters: Украина лоббирует в Европе сокращение поставок газа по «Северному потоку-1»

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Украинские политики лоббируют в Европе сокращение поставок российского газа через «Северный поток-1» и замещение их поставками через территорию своей страны, пишет Reuters со ссылкой на источники в сфере энергетики.

По информации агентства, таким образом украинские власти рассчитывают усилить свою позицию на переговорах с Россией. Помимо этого, сообщается, что транзит газа через украинскую территорию позволил бы стране получать больше денежных средств, «необходимых для обороны».

В интервью информагентству директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что Москва должна попасть в зависимость от того, будет ли Киев передавать российский газ в Европу. Она призвала европейские страны помочь Украине с этим, пишет РБК.

Накануне во время дебатов кандидатов на президентское кресло во Франции Марин Ле Пен выступила против введения эмбарго на поставки энергоресурсов из России, поскольку подобное решение может нанести серьезный удар по обычным жителям Пятой Республики.