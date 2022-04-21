Ле Пен уверена, что эмбарго на поставки нефти и газа из РФ ударит по простым французам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе дебатов с оппонентом, действующим главой государства Эммануэлем Макроном заявила, что отказывается поддерживать предложения по введению эмбарго на поставки газа и нефти из России, поскольку подобные действия нанесут урон простым жителям Франции.

При этом политик подчеркнула, что выступает за всевозможную помощь Украине и поставки вооружений. Она также согласна с санкциями против экономического сектора РФ.

— Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам, — заявила Ле Пен.

По словам кандидата в президенты Пятой Республики, Москва отыщет новые рынки сбыта для собственных природных ресурсов, однако при этом простые жители Парижа и других французских городов, а также местные компании столкнутся с серьезными проблемами.

В минувший понедельник, 18 апреля, Марин Ле Пен в очередной раз подчеркнула, что считает Крым российской территорией.