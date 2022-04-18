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Марин Ле Пен вновь высказалась о статусе Крыма

Евгений Белоусов

В мире
Марин Ле Пен вновь высказалась о статусе Крыма
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен в понедельник, 18 апреля.

— Референдум (о вхождении полуострова в состав России — прим. «ВМ») был. Мы можем его оспаривать, мы можем не соглашаться, но военного вторжения в Крым никогда не было, — передает слова Ле Пен RT.

13 апреля Ле Пен вновь подтвердила, что считает Крым частью России. Она подчеркнула, что не испытывает никаких сожалений по поводу своей позиции, так как решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Кандидат также заметила, что наложенный на нее запрет посещать Украину не сильно ее беспокоит. В 2017 году политик заявляла, что Крым вообще никогда не был украинским.

11 апреля МВД Франции опубликовало результаты первого тура президентских выборов. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занял лидирующую позицию.

В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на выборах Франция может выйти из НАТО. Приверженность этой позиции она высказала и 13 апреля. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительные политические очки.

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