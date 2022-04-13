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Ле Пен подтвердила, что по-прежнему считает Крым российским

Евгений Белоусов

В мире
Ле Пен подтвердила, что по-прежнему считает Крым российским
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Кандидат в президенты Франции от фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен продолжает считать Крым российским.

Ле Пен подчеркнула, что не испытывает никаких сожалений по поводу своей позиции, так как решение о статусе Крыма было принято на референдуме. Кандидат также заметила, что наложенный на нее запрет посещать Украину не сильно ее беспокоит.

— Я не собираюсь сейчас в Киев, но в случае моего избрания они, возможно, решат отменить запрет, — заметила политик.

Однако и посещать Москву Ле Пен не собирается до тех пор, пока не закончится специальная операция на Украине, пишет ФАН.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон занял лидирующую позицию после первого тура президентских выборов в республике. После обработки 97 процентов бюллетеней действующий французский президент был лидером первого тура выборов. В тот момент Макрон набрал 27,6 процента, Марин Ле Пен — 23,41 процента, а лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон занял третье место, набрав 21,95 процента.

В рамках предвыборной кампании Ле Пен заявляла, что в случае ее победы на выборах Франция может выйти из НАТО. Приверженность этой позиции она высказала и 13 апреля. Политолог Владимир Рогов считает, что такой позицией она набрала дополнительные политические очки, поскольку это заявление поддерживает большинство жителей Пятой республики.

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