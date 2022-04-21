Басков признался. что не мыслит себя без России

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Известный российский певец Николай Басков заявил, что не намерен осуждать своих коллег-артистов, которые решили покинуть Россию. По словам артиста, каждый из россиян сейчас находится в непростой ситуации, поэтому знаменитости сами для себя решили, как будет лучше для них.

При этом Басков подчеркнул, что не мыслит себя без России, но каждый принимает свое решение. Все на своих кухнях обсуждают происходящее на Украине, а кто-то занимается волонтерской деятельностью, заметил певец.

Популярный певец отметил, что перед ним не стояло выбора, какую сторону нужно занимать в сложившейся ситуации, поскольку он русский человек с русской душой, поэтому всегда будет со своей страной, пишет «Телепрограмма».

Многие знаменитости покинули Россию в конце февраля, сославшись на разные причины. Кто-то поехал на лечение, кто-то открыто заявил об эмиграции, кому-то понадобилось уехать за границу для решения рабочих вопросов.

Днем в среду, 20 апреля, появилась информация, что известная российская актриса Чулпан Хаматова уехала из России из-за двух скандальных ролей в последних проектах.