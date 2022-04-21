Басков заявил, что не поддерживал Нетребко

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский певец Николай Басков отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения, что он якобы занял сторону оскандалившейся своей позицией относительно ситуации на Украине оперной певицы Анны Нетребко. Артист заявил, что подобная информация не имеет ничего общего с действительностью.

В начале марта Нетребко попала под антироссийские санкции, а все ее концерты за рубежом были отменены. Тогда Басков привел ее в пример того, что Запад сам себя лишает талантов с мировым именем.

Уже в апреле оперная певица попыталась набрать очки в лице США и их партнеров, нелицеприятно высказавшись относительно спецоперации РФ на Украине, а затем вновь признавшись в любви своей родине. На фоне этого появились слухи, что Басков поддерживает Нетребко. Однако народный артист РФ решительно опроверг эти данные.

В эфире «Центрального телевидения» на телеканале НТВ певец заметил, что просто привел коллегу в пример человека, которому поставили условие на Западе. Он подчеркнул, что не выступал в защиту Нетребко.

В этой же передаче Басков отметил, что не склонен осуждать знаменитостей, которые покинули Россию.