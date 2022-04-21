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Си Цзиньпин: Китай не приемлет односторонние санкции

Егор Провоторов

В мире
Си Цзиньпин: Китай не приемлет односторонние санкции
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Руководство Китая не приемлет односторонние санкции и не намерено следовать политике двойных стандартов при урегулировании вопросов в международной политике. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

— Мы против односторонних санкций и не намерены проводить политику, нацеленную на формирование блоков и усиление противостояния, — заявил китайский лидер.

Такое заявление Си было сделано по ходу видеообращения на церемонии открытия Боаоского азиатского форума в провинции Хайнань, пишет ТАСС.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин отказывается принимать «юрисдикцию длинной руки» (экстерриториальное распространение национального законодательства) со стороны некоторых государств.

Он заявил, что Китай совместно с партнерами будет стараться урегулировать глобальные вопросы, среди которых противодействие конфликтам, изменениям климата и терроризму.

Накануне китайские эксперты заявили, что американская военная помощь Украине только способствует эскалации конфликта в стране и мешает переговорному процессу между Москвой и Киевом.

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