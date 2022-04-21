Байден на саммите АСЕАН и США будет убеждать партнеров усилить давление на Китай

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Основной задачей предстоящего в мае саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США станут попытки американской администрации усилить давление на Пекин. При этом Джо Байден также попытается убедить лидеров регионального блока осудить действия России на Украине. Об этом в четверг, 21 апреля, пишут авторы индонезийской газеты The Jakarta Post.

Несмотря на насущный вопрос по действиям России на Украине, угроза со стороны Китая больше пугает американского лидера. При этом страны АСЕАН совершенно не намерены втягиваться в противостояние Пекину, пишут авторы издания.

— АСЕАН в настоящее время намного больше экономически зависит от Пекина, чем от Вашингтона, хотя в сфере безопасности региональный блок заинтересован в военном присутствии США в регионе, особенно в акватории Южно-Китайского моря, где Китай активно заявляет о своих территориальных претензиях, — отмечают публицисты.

Изначально саммит был запланирован на конец марта и был приурочен к 45-й годовщине взаимоотношений между Вашингтоном и странами блока. Однако позднее встречу перенесли на май. Тот факт, что саммит был перенесен по инициативе АСЕАН, также указывает на снижающуюся зависимость стран Юго-Востока Азии от Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Утром 21 апреля китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не приемлет односторонних санкций и двойных стандартов в международной политике.