Врач перечислил необычные продукты, от которых надо отказаться при болезнях печени

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Людям, страдающим от заболеваний печени, следует отказаться от некоторых видов продуктов, которые могут усугубить состояние здоровья. Об этом рассказал врач-терапевт, заместитель главного врача ивановской клиники «РЖД-Медицина» Антон Арсеньев.

По его словам, пациентам с нарушениями печени категорически запрещено употреблять все без исключения алкогольные напитки.

— Кроме этого, не рекомендуется жареная и жирная пища. Из более специфичного — это отказ от грибов, — отметил врач.

Он добавил, что этой категории людей нужно исключить из рациона газировку, кофе, соки промышленного производства, копчености, консервы, роллы и суши, десерты с кремом и шоколадам, а также майонез, кетчуп и жевательную резинку.

— Никаких копченостей, консервов, роллов, суши. Нельзя десерты (торты, пирожные) с кремом, содержащие шоколад. Никаких майонезов и кетчупов. Исключить жевательную резинку, — предупредил врач.

Кроме того, Арсеньев отметил, что при болезнях печени следует с осторожностью употреблять помидоры, яблоки, орехи, приправы и мороженное.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Марина Макиша назвала продукты для восстановления работы печени. По ее словам к ним относятся томатная паста и нежирные сорта творога.