Израильские СМИ: Галкину и Пугачевой предложили стать ведущими местного телешоу

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

По информации израильских СМИ, звездной российской паре, состоящей из Максима Галкина и Аллы Пугачевой, предложили стать ведущими местного реалити-шоу «Русский Ниндзя».

Это местный аналог «Форт-Боярда» — программа, где участники проходят полосу препятствий, сообщает «КП». Пока неизвестно, согласилась ли 73-летняя российская певица на это предложение.

Галкин и Пугачева покинули Россию в конце февраля этого года. Знаменитости обосновались на берегу Средиземного моря. У юмориста в скором времени пройдет гастрольный тур по Израилю, поэтому в ближайшее время супруги не намерены возвращаться.

Накануне стало известно, что Максим Галкин оказался в полицейском участке города, в котором проживает звездная пара. Причиной взаимодействия артиста с израильскими правоохранителями стала гибель его знакомого. Юморист общался с приятелем на берегу, через какое-то время мужчина пошел искупаться. Вечер закончился трагедией, знакомый Галкина утонул, а Максим стал последним человеком, который общался с погибшим.