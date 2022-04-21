Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Израильские СМИ: Галкину и Пугачевой предложили стать ведущими местного телешоу

Егор Провоторов

Общество
Израильские СМИ: Галкину и Пугачевой предложили стать ведущими местного телешоу
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

По информации израильских СМИ, звездной российской паре, состоящей из Максима Галкина и Аллы Пугачевой, предложили стать ведущими местного реалити-шоу «Русский Ниндзя».

Это местный аналог «Форт-Боярда» — программа, где участники проходят полосу препятствий, сообщает «КП». Пока неизвестно, согласилась ли 73-летняя российская певица на это предложение.

Галкин и Пугачева покинули Россию в конце февраля этого года. Знаменитости обосновались на берегу Средиземного моря. У юмориста в скором времени пройдет гастрольный тур по Израилю, поэтому в ближайшее время супруги не намерены возвращаться.

Накануне стало известно, что Максим Галкин оказался в полицейском участке города, в котором проживает звездная пара. Причиной взаимодействия артиста с израильскими правоохранителями стала гибель его знакомого. Юморист общался с приятелем на берегу, через какое-то время мужчина пошел искупаться. Вечер закончился трагедией, знакомый Галкина утонул, а Максим стал последним человеком, который общался с погибшим.

Читайте также:
ведущая программы Семья Пугачевой и Галкина Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Все мнения
О проекте