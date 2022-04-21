Ефимов: Число самозанятых в Москве превысило 970 тысяч человек

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Число самозанятых в столице к 1 апреля достигло 971,8 тысячи человек. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала 2022 года число самозанятых в столице выросло на 105 тысяч человек. Самыми популярными видами деятельности у самозанятых являются строительство, доставка, сдача квартир в аренду, пассажирские и грузовые перевозки, реклама и маркетинг, — сказал представитель мэрии.

Ефимов добавил, что в марте количество самозанятых увеличилось на 34,5 тысячи человек. Максимальный месячный прирост был зафиксирован в октябре прошлого года, когда их количество выросло более чем на 40 тысяч человек.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов отметил, что суммарный доход самозанятых с начала 2019 года по 1 апреля 2022 года достиг 377,2 миллиарда рублей. Это 36 процентов от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.

— В марте самозанятые выдали клиентам 6,4 миллиона чеков — на 30 процентов больше, чем год назад. Средний размер чека по итогам марта достиг 2,7 тысячи рублей. Он увеличился на 28 процентов по сравнению с тем же месяцем 2021 года, — сказал он.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин добавил, что на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» создана цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я». В ней собрана информация, как получить статус самозанятого и какие услуги для самозанятых доступны в Москве.

20 апреля Ефимов сообщил, что в Москве продолжает расти количество новых индивидуальных предпринимателей. В качестве ИП регистрируются как владельцы юридических лиц, решившие изменить форму бизнеса, так и бывшие наемные сотрудники, которые предпочли самостоятельный бизнес работе в организациях.