Андрей Бочкарев оценил готовность станций БКЛ метро на северо-восточном участке

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена готов на 90 процентов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На северо-восточном участке большого кольца сейчас строятся станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». Каждая из них в высокой степени готовности — более 85 процентов. На станциях ведут архитектурную отделку и выполняют установку инженерных систем, — отметил он.

Также заммэра добавил, что все три станции являются пересадочными, и в зонах пересадок на радиальные линии также идет активная работа.

При этом генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что общестроительная готовность станции северо-восточного участка «Сокольники» выше, чем у остальных станций того же участка.

— На платформенном участке близится к завершению архитектурная отделка, отделочные работы также идут в двух вестибюлях. Продолжается сооружение двух зон пересадки на Сокольническую линию, ведется монтаж инженерных систем станции, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в столице начались подготовительные работы, связанные со строительством электродепо «Саларьево».

Данное электродепо предназначено для обслуживания поездов Сокольнической линии столичного метрополитена.