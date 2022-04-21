Ветсанэксперты провели свыше тысячи лабораторных исследований яиц перед Пасхой

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В столице за последний месяц сотрудники государственной ветеринарной службы Москвы провели 1,3 тысячи лабораторных исследований яиц в преддверии Пасхи. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра города.

— В преддверии Пасхи традиционно растет спрос на яйца. Приобретать их на ярмарках и рынках Москвы можно, не боясь за безопасность. Перед отправкой на прилавки продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный осмотр и экспертизу, — говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты обращают внимание на соблюдение условий транспортировки продукции, а также проверяют наличие ветеринарных сопроводительных документов. В них должно быть указано, что яйца привезли из мест, где не было случаев возникновения инфекционных болезней птиц.

За год столичные ветсанэксперты проводят порядка десяти тысяч лабораторных исследований яиц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также эксперты Роскачества дали рекомендации жителям страны по покупке куличей перед Пасхой.

В частности, без знака ЕАС кулич лучше не приобретать, поскольку ГОСТа для куличей не существует. Помимо обязательной информации, на этикетке должны быть данные о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условиях хранения, а также о производителе.