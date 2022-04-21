Роскачество объяснило, как не ошибиться при выборе кулича на Пасху

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Эксперты Роскачества в преддверии Пасхи дали рекомендации россиянам по покупке куличей.

Так, без знака «ЕАС» кулич лучше не приобретать. Так как ГОСТа на куличи не существует, то, помимо обязательной информации, на этикетке должны быть данные о дате изготовления, сроке годности, составе, пищевой ценности, условиях хранения, а также о производителе.

Кроме того, стоит обратить внимание на внешний вид выпечки. В подгоревших куличах может быть повышенный уровень канцерогенов и токсичного акриламида.

— Верхушка и корочка кулича должны быть целыми, не потрескавшимися. Трещины говорят о нарушениях технологического процесса на этапе замешивания теста или выпечки. Обратите внимание на цвет кулича: он должен быть равномерным, золотисто-коричневым, — отметил директор по качеству и безопасности продукции КБК «Черемушки» Андрей Мосов.

Чтобы понять, дорогие или дешевые ингредиенты использовал производитель, необходимо обратить внимание на процент жира в рецептуре. Посмотреть стоит и на наличие более дорогих продуктов в отделке кулича.

Срок годности куличей зависит от входящих в состав компонентов, влажности продукта, содержания жира и сахара. Большинство куличей придут в негодность через одну-две недели, а некоторые — в течение одного месяца. При этом в составе первых могут быть пищевые добавки на основе солей уксусной кислоты.

— Пищевые добавки, всевозможные Е, которые так пугают покупателей, допустимы и безопасны в количестве, разрешенном требованиями техрегламентов. При этом информация о присутствующих в составе добавках должна быть указана в маркировке, — отметила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Эксперты также отметили, что при выборе стоит учитывать, что упаковка из полимерных материалов, как правило, лучше защищает продукт от зачерствения и заплесневения. Но, независимо от вида упаковки, кулич сохраняет свои качества в течение указанного на маркировке срока годности.

Важно помнить, что резать кулич нужно только поперек, не трогая верхушку, чтобы она «защищала» мякиш. Таким образом кулич не зачерствеет и не засохнет, уточняется на сайте Роскачества.

До этого Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в преддверии Пасхи.