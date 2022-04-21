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Москвичи записались онлайн к врачам поликлиник свыше 25 миллионов раз с начала года

Араз Салехов

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Москвичи записались онлайн к врачам поликлиник свыше 25 миллионов раз с начала года
Фото: depositphotos

С помощью интернета жители столицы записались к медикам уже больше 400 миллионов раз. Из них свыше 25 миллионов раз пришлось только на текущий год. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

— С момента его запуска в 2012 году доля пациентов, которые предпочитают назначать прием через интернет, постоянно увеличивается. В 2013 году онлайн-записью пользовались только семь процентов, в 2020-м — 53 процента, а в этом году уже более 80 процентов, — говорится в сообщении.

В большинстве своем горожане записываются к врачу, используя мобильное приложение с электронной медкартой «ЕМИАС. ИНФО», а также приложение «Госуслуги Москвы», порталы mos.ru и emias.info, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, мэр города Сергей Собянин рассказал, что около 250 миллионов результатов исследований загрузили в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Глава города добавил, что на сегодняшний день все этапы лабораторной диагностики автоматизированы. Время получения результатов сократилось вдвое. Кроме того, теперь все данные пациентов доступны врачам онлайн.

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