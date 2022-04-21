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Немцам посоветовали реже мыться, чтобы не зависеть от российского газа

Полина Долганова

В мире
Немцам посоветовали реже мыться, чтобы не зависеть от российского газа
Фото: Pixabay

Жители Германии получат независимость от «нечистой нефти и газа» из России, если будут реже мыться в душе и реже отапливать дома. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Bild.

По данным издания, с соответствующими предложениями выступил министр экономики Германии Роберт Хабек. Он также предложил гражданам ФРГ реже посещать сауну.

С предложением министра согласилась дерматолог Яэли Адлер. По ее словам, немцам также рекомендуется отказаться от мыла, чтобы запустить процесс самоочищения тела за счет размножения полезных бактерий, передает НСН.

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на страны, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, что диктует Москва. Параллельно РФ стоит расширять свое влияние в газовом сегменте на Восток. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что Париж не нуждается в российском газе. По мнению эксперта, подобные высказывания главы Франции стоит воспринимать как намек на то, что они всерьез размышляют заменить российские источники на алжирские или американские.

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