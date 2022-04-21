Специалист семейного центра Москвы дала советы по взаимоотношениям с детьми

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Специалист центра «Западное Дегунино» Татьяна Мороз рассказала о десяти способах, которые помогут воспитать ребенка счастливым.

— Приучайте ребенка к занятиям физкультурой. Начните с утренней зарядки. Спорт поможет взбодриться и объединит членов семьи, разовьет самодисциплину и поднимет настроение, — сказала эксперт.

Специалист добавила, что необходимо сперва начать с себя, чтобы создать комфортную атмосферу в семье. По словам Мороз, в семьях, где родители находятся в подавленном состоянии, дети чаще всего страдают тревожностью и хуже учатся.

Старшему поколению нужно отдыхать, а проводить хотя бы день так, как хочется им. При этом семьям нужно отмечать праздники вместе.

Даже окончание трудной недели может стать поводом для встречи с близкими. Специалист отметила, что необходимо поддерживать старания ребенка.

Дети чрезмерно требовательных родителей начинают бояться совершать ошибки. Они не решаются пробовать что-то новое и, как следствие, медленнее развиваются.

— Дети, которые научились прощать, могут побороть негативные чувства, найти выход из сложных ситуаций и мыслить позитивно. Это увеличивает их уровень счастья и удовлетворенность жизнью. Учите ребенка не злиться на людей, даже если они обидели или задели его, — добавила Мороз.

Семьи, которые завтракают и ужинают вместе, становятся более сплоченными, дружными и счастливыми. Их дети имеют большой запас слов, уверенность в себе и хорошие отметки в школе.

Если у ребенка случаются конфликты со сверстниками, не игнорируйте их. Учите выстраивать отношения с ними, а умение выходить из спорных ситуаций, защищать себя и друзей позволит чувствовать себя увереннее.

По словам специалиста, те, кто проводит много времени с гаджетами или за просмотром телевизора, подвержены депрессивным состояниям. Взрослым нужно отложить гаджеты и показать пример ребенку.

— Семейные конфликты негативно влияют на душевное состояние детей. Если ребенок часто наблюдает ссоры родителей, со временем он заимствует эту модель поведения. Если вы испытываете трудности во взаимоотношениях с супругом и не можете преодолеть их в течение долгого времени, обратитесь к психологу, — добавила она.

Мороз порекомендовала учить детей помогать окружающим. Когда ребенок поддерживает других людей, приносит пользу друзьям или семье, он чувствует себя значимым.

До этого психолог Ольга Батуева рассказала, как стресс может существенно навредить организму. По ее словам, у человека существуют адреналиновая и кортизоловая реакция на какие-то внешние раздражители, и предугадать, как организм отреагирует на стресс, может только сам человек.