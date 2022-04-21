Госинспекция выявила 223 тысячи «квадратов» незаконных построек в Москве

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Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, обнаружила 496 незаконно размещенных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 апреля.

— Во многом эффективность выявленных нарушений связана с активным применением автоматизированных инструментов контроля: квадрокоптеров, камер городского видеонаблюдения и искусственного интеллекта, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Общая площадь объектов, как уточняется, составила 223 тысячи квадратных метров. Бобров добавил, что нарушения выявили в 141 капитальном здании и сооружении.

Еще 355 объектов относятся к некапитальным: навесам, ограничительным элементам и прочему. Всего по итогам трех месяцев 2022 года демонтировали 416 незаконных объектов общей площадью 132 тысячи квадратных метров.

Госинспекция по недвижимости следит за законностью использования объектов нежилого фонда и земель на территории Москвы. За первые три месяца этого года ведомство выявило на 22 процентов больше незаконно размещенных объектов, чем за аналогичный период 2021 года.

Накануне стало известно, что Госинспекция по недвижимости выявила 94 незаконно введенных объекта на севере столицы. К найденным самостроям относятся заборы, бытовки, ограждающие конструкции и устройства.