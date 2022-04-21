Капремонт трех жилых домов на севере Москвы завершат осенью

Фото: пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, 1-й Новоподмосковный переулок, 4 Карта всех событий

Три жилых здания, построенных в стиле неоклассицизма в Северном административном округе (САО) Москвы, капитально отремонтируют. Об этом в четверг, 21 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы.

— В 2022 году в рамках столичной программы капремонта восстановим три уникальных жилых дома, выполненных в стилистике неоклассицизма. Они расположены по следующим адресам: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 4; улица Космонавта Волкова, дом 3; Волоколамское шоссе, дом 10. Каждый из этих домов выполнен по индивидуальному проекту и является ярким примером архитектуры советского периода, — отметил заместитель генерального директора ФКР Владимир Кожиченков.

В рамках капремонта специалисты восстановят первоначальные технические характеристики и облик зданий, а особое внимание уделят фасадам построек. Так, например, в доме 10 на Волоколамском шоссе фасад не только имеет сложную архитектуру, но и обладает внушительным размером. Кожиченков подчеркнул, что для ремонта данного фасада специалисты провели обширный комплекс работ, в том числе 3D-моделирование.

Капитальный ремонт зданий планируется закончить осенью 2022 года.

15 апреля сообщалось, что в Юго-Восточном округе Москвы приступили к капитальному ремонту дома архитектора Мотылева, который был построен в 1930-х годах.