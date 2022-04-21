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Ликсутов посетил станцию будущего МЦД-4 Переделкино

Георгий Соланович

Город
Ликсутов посетил станцию будущего МЦД-4 Переделкино
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Переделкино Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони в четверг, 21 апреля, посетили станцию Московских центральных диаметров (МЦД-1) Переделкино, где сейчас ведутся реконструкционные работы.

— В этом году совместно с коллегами из РЖД планируем завершить реконструкцию станции Переделкино. Поездки станут комфортнее более чем для 150 тысяч жителей района Новопеределкино и поселения Внуковского ТиНАО. А с запуском МЦД-4 им станут доступны и преимущества наземного метро... Местные жители смогут без пересадок доехать до 7 центральных столичных вокзалов и построить сотни новых удобных маршрутов, — заявил Ликсутов.

В ходе работ на станции МЦД-4 специалисты создадут новый пригородный вокзал на месте устаревшей платформы: установят две платформы с навесами, стойки SOS и лавочками, построят транзитный подземный переход и два современных пассажирских вестибюля.

В Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы подчеркнули, что прилегающую к станции Переделкино территорию благоустроят.

До этого стало известно, что расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится во второй половине апреля 2022 года.

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