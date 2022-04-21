Владимир Ефимов: Арендаторы сэкономили 55 миллионов рублей в связи с отменой обеспечительных платежей

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Около тысячи арендаторов столичной недвижимости могут быть освобождены от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Предприниматели освобождаются от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. Для них внесенные деньги зачтут в текущие платежи. Сегодня городскую поддержку получили 37 добросовестных арендаторов столичной недвижимости. Благодаря отмене обеспечительных платежей они сэкономили 55,2 миллиона рублей, — рассказал он.

С 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды. Это в свою очередь дает возможность городу избежать финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендаторов и досрочного прекращения отношений с ними, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также заммэра рассказал, что количество самозанятых в столице к 1 апреля достигло 971,8 тысячи человек. По его словам, в марте их число увеличилось на 34,5 тысячи человек.