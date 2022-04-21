Собянин поручил установить памятник Иосифу Кобзону в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Оружейный переулок Карта всех событий

В столице планируют провести установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 апреля.

— Памятник Иосифу Кобзону установят в Москве. Правительство Москвы выделит грант в размере 45 миллионов рублей на изготовление и установку монумента народному артисту СССР и благоустройство прилегающей территории, — говорится в сообщении.

Памятник певцу, педагогу и общественному деятелю будет установлен в сквере по адресу Оружейный переулок, владение 45.

Авторами скульптурной композиции станут представители коллектива Студии военных художников имени М.Б. Грекова (скульптор — Дмитрий Клавсуц, архитектор — Денис Бобылев). Планируется, что памятник откроют 30 августа этого года — в день памяти певца, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в планы столичного правительства не входит переименование одной из московских улиц в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Власти города напомнили, что на территории Института мировых цивилизаций уже установлен памятник лидеру ЛДПР в 2016 году.