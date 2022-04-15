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Власти Москвы не собираются переименовывать улицу в честь Жириновского

Араз Салехов

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Власти Москвы не собираются переименовывать улицу в честь Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

В планы столичного правительства не входит переименование одной из московских улиц в честь лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

— Переименование улицы города Москвы не планируется. Кроме того, обращаем ваше внимание, что в Москве на территории Института мировых цивилизаций, основанного Владимиром Жириновским, по адресу 1-й Басманный переулок, д. 3, стр. 1, уже установлен памятник лидеру ЛДПР в 2016 году. Этот монумент подарен Владимиру Жириновскому скульптором Зурабом Церетели на 70-летие политика, — цитирует представителя департамента ТАСС.

Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни, 8 апреля состоялось отпевание политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что тяжелая степень заболевания и особенности его течения не позволили врачам спасти жизнь Жириновского.

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