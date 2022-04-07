Мурашко объяснил, почему не удалось спасти Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Тяжелая степень заболевания и особенности его течения не позволили врачам спасти жизнь российского политика и лидера думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— На протяжении двух месяцев мы боролись за его жизнь, это коллектив ведущих врачей страны. Тяжесть заболевания, особенности течения, к сожалению, не позволили добиться успехов, — заявил он.

Мурашка отметил, что на состояние Жириновского также повлияли особенности развития осложнений и степень поражения легких, передает РИА Новости.

Похороны российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве в пятницу, 8 апреля. Начало церемонии запланировано на 14:00 по московскому времени. В этот же день в Колонном зале Дома Союзов пройдет прощание с депутатом.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76-м году жизни. Печальную новость сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».